Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, она убивает мирное население и бомбит города.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о достижении Путиным целей в Украине после полномасштабного вторжения.

"Ну, во-первых, еще нет. Он еще не достиг", - передает слова "правой руки" агрессора CNN.

При этом Песков утверждает, что наступление РФ в Украине "идет в строгом соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее".

Ранее в Кремле допустили использование Россией ядерного оружия в случае возникновения угрозы для нее.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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