В частности, россияне начали прятать ракеты в руслах рек, чтобы они двигались как можно ниже на пути к цели и могли преодолевать украинские средства ПВО.

Россия начала использовать нестандартные методы нанесение воздушных ударов по территории Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. В частности, россияне начали наносить ракетные удары ночью.

"Противник начал использовать нестандартные методы нанесения ударов. Начал использовать и ночные удары, уже и ночью бьет ракетами. Раньше это были "шахеды" в ночное время, а утром при массированных ударах были уже ракеты разных типов", - рассказал он.

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По словам Игната, российские оккупанты начали прятать ракеты в руслах рек, чтобы обойти системы ПВО.

"Используют и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета могла быть прижата к земле на пути к цели. И таким образом им где-то удается преодолевать те средства ПВО, которые могут ракету потенциально уничтожить", - сказал представитель ПС ВСУ.

Также Россияне начали чаще запускать ракеты, но в значительно меньшем количестве. Игнат отметил, что из-за этого стоит быть более бдительными в последующие дни.

Ракетные удары россиян

Как сообщал УНИАН, этой осенью Россия начала применять тактику массированных ракетных ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры, в частности энергетики, тепло- и водоснабжения. Для таких атак россияне также применяют иранские дроны-камикадзе. Впрочем, количество ракет, которые Россия может использовать для таких атак, неуклонно уменьшается. Соответственно снизилась частота ракетных обстрелов.

Как отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, российское военное командование стало чаще прибегать к ограниченным ракетным ударам вместо бывших массированных залпов. По ее словам, российское командование убедилось, что старая тактика массированных ударов результата не дала из-за высокой эффективности украинской системы ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя якобы стягивание российской авиации к границам, заявил, что Россия имеет мощную авиационную группировку, но Украина имеет, чем их бить. По его словам, количество стянутых Россией самолетов не изменилось с начала вторжения, они находятся на 40 аэродромах в Беларуси, РФ и оккупированной Украине.

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