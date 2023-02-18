В ведомстве спрогнозировали, что масштабные обстрелы могут произойти уже на следующей неделе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российский президент Владимир обожает памятные даты, а потому оккупанты увеличили количество обстрелов украинских территорий накануне 23 февраля.

В эфире "Украинского радио" он напомнил, что 23 февраля в России празднуют День Советской Армии. Из-за этого интервенты пытаются получить хотя бы какой-то успех в войне с Украиной до этой даты.

"Они постоянно спешат что-то доказать Путину, или он сам хочет доказать. Да, мы уже привыкли, что к определенным датам идет это. Тут уже видите - сроки начинают давить. Они хотят до 23-го февраля - это у них день защитника отечества, а следующий день - это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить. Вот возможно и сокращают сроки обстрелов, чтобы больше всего досадить Украине", - пояснил Игнат.

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По его мнению, если РФ и начнет масштабные обстрелы, то это будет до 23-го и 24-го февраля. В то же время он заверил, что украинское ПВО работает на полную отдачу, когда бы не состоялась новая атака.

"Можно прогнозировать, что 23-24 число, это крайние даты, когда возможны масштабные обстрелы от россиян", - подытожил Игнат.

Ракетные обстрелы Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.

В ОК "Юг" также считают, что следующая массированная ракетная атака РФ может произойти на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, российские войска пытаются накопить достаточный объем ракет, чтобы осуществить массированный трехминутный каскад. Таким образом они хотят показать в годовщину вторжения в Украину, что у них еще есть "порох в пороховнице".

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