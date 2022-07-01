Три БПЛА будут переданы Украине в ближайшее время.

В Турции завершается подготовка трех ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые компания-производитель решила передать ВСУ бесплатно.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter.

"Завершается подготовка трех самолетов Bayraktar ТВ2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар". Лично поблагодарил @BaykarTech за эту невероятную поддержку", - сообщил украинский посол.

Как сообщал УНИАН, 27 июня турецкая компания Baykar решила бесплатно передать три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ, на покупку которых собирал благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. В компании заявили, что знают о собранных украинцами средствах, но "Baykar не будет принимать облату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт".

А 28 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен только на заказах Украины. Он добавил, что одним из крупнейших покупателей ударных дронов "Байрактар"стала Украина - Минобороны уже приняло на вооружение до полусотни "птичек".

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