Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от атак фашистов.

Затрофеенный защитниками Украины российский "Панцирь-С1" уже был применен против рашистов.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО", - отметил представитель Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды, что есть у нас на вооружении. Российский "Панцирь" помогает украинским воинам и уже сбил первую вражескую цель.

Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от атак фашистов.

Добавим, что стоимость одного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" составляет 13-14 миллионов долларов США.

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