Дроны были сбиты над двумя областями.

На южном направлении ВСУ уничтожили пять разведывательных дронов. Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил.

"13 ноября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено пять российских разведывательных БпЛА: 3 "Мерлин-ВР", 2 "Орлан-10"", - поделились подробностями в Воздушных силах.

Там добавили, что четыре беспилотника уничтожены в Херсонской области, еще один в Николаевской.

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В России недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры от возможных атак. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный обозреватель Владислав Селезнев.

При этом стало известно, что Россия возвела неприступную оборону на юге и научилась обманывать спутники.

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