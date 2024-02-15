Россия уже не выйдет из войны, а смена команды Зеленского даст свои результаты, - Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН прокомментировал резкие перестановки в военном руководстве Украине, с какой целью Зеленский уволил Залужного и назначил Сырского на пост главкома ВСУ, а также, как реагировать на "нытье" Путина о мирных переговорах и на новое скандальное заявление Орбана.

Давайте с вами начнем с назначения генерала Сырского главнокомандующим ВСУ. Чего ожидают не только от нового главкома, но и от его команды, которую президент продолжает обновлять?

Изменение тактики действий на сухопутном плацдарме, чтобы мы как бы другим взглядом посмотрели на происходящие события именно с военной точки зрения, а не с точки зрения специальных операций. Потому что у нас эффективно работает Служба безопасности Украины, Главное управления разведки. Мы видим совершенно измененные условия ведения войны в акватории Черного моря, на полуострове Крым. А что касается Донецкого, Луганского, Запорожского, Херсонского и Харьковского направлений, то хотелось бы, чтобы была несколько иная точка зрения на то, что нужно делать. С учетом того, что 2023 год, к сожалению, не дал тех объемных результатов, на которые мы рассчитывали.

Исходя из того, что сегодня происходит в Российской Федерации, мы не можем себе позволить зайти в стагнационную войну. Ее очень странно называют "позиционная война". На самом деле это обычная стагнация с постепенным снижением интенсивности боевых действий, но с периодическими обострениями горячих фаз войны и с продолжением ракетных обстрелов территории Украины.

Мы видим, что Россия полностью перестраивает свою экономику. Это не значит, что эта экономика будет состоятельная. Тем не менее, россияне очень много денег тратят на военное производство, продолжают рекрутинговые и мобилизационные мероприятия в большом объеме, все больше и больше забирают денег из социальных программ и переводят их в военные. Грубо говоря, российский бюджет выглядит, как классический милитарный бюджет. Соответственно на линии фронта мы видим накопления российского ресурса, в том числе мобилизованных. Там порядка более 450 тысяч человек.

Понятное дело, что Россия уже не выйдет из войны, пока не проиграет или не одержит победу над странами демократии. И пересидеть войну не получится. Быть в позиционной, длительной войне не получится. Потому нужно как-то по-другому смотреть на то, что происходит на линии фронта.

Мне кажется, что это объемное обновление военно-управленческого звена в Вооруженных силах даст свои результаты, и результаты эти, на мой взгляд, будут позитивными. Потому что меняют не просто одного человека на другого, а меняют подходы. Меняется вся команда в целом. Мы видим полное обновление Генерального штаба ВСУ и полное обновление начальников тех или иных родов войск. Соответственно, я надеюсь, что будут уже изменения в тактике ведения боевых действий.

СЫРСКИЙ - ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПЫТНЫХ КОМАНДИРОВ

Что бы вы ответили тем, кто в угоду российской пропаганде заявляет, что Залужного поменяли на россиянина и так далее. Речь идет о происхождении Сырского, о его месте рождения и о том, что его родители якобы живут в Российской Федерации.

Пропаганду мы с вами не развеем, она примитивная и будет продолжать делать акценты на то, что вызывает сарказм, иронию и не более того.

Знаете, обвинять людей, которые родились, например, в 60-70-е гг в Советском Союзе, в том, что они вынуждены были тогда родиться и что их семьи переплетены и живут в уже разных странах… Взрослый человек прежде всего несет ответственность за себя, он не несет ответственность за своих родных, близких, которые не являются членами непосредственно его семьи. Братья, сестры, родители могут жить, где угодно, и смотреть на некоторые вещи по-другому.

Что касается Сырского. Почему ему в вину это не ставили, когда нужно было планировать киевскую операцию? Харьковскую операцию? Или когда нужно было планировать операции в зоне АТО? Тогда не обращали внимания, а сейчас обращаем. Давайте оценивать действия человека, а не то, где он родился, и не то, где живет часть его семьи.

На мой взгляд, у Сырского очень четкая конкретная биография человека, который имеет успешные антироссийские в хорошем смысле слова военные операции. Кроме того, Сырский относится к категории людей-трудоголиков, которые постоянно находятся на переднем крае, непосредственно внутри войны. Он прекрасно знает наши возможности и потенциал Российской Федерации. На мой взгляд, Сырский - один из наиболее опытных командиров в этом плане.

Пропаганды будет много, ее и сейчас чрезвычайно много, и на внутреннем рынке в том числе. Очень много "специалистов", которые все всегда знают… И Россия сейчас ведет себя несколько иначе, более нагло, больше инвестирует денег и пытается играть вот на таких болезненных традиционных для нас темах. Обращать на это внимание не советую.

Внезапно начавшийся вдруг "майдан" из-за отставки Залужного. Как бы вы это прокомментировали?

А есть Майдан? Давайте здесь расставим правильные акценты. Даже если демократия находится в состоянии объемного кризиса - войны, она предполагает, что человек имеет право на свою позицию на свою точку зрения и может выходить. Есть определенные ограничения, но тем не менее.

Но истинные Майданы, которые опираются на определенные ценности, должны давать скачок развитию общества. Такие Майданы молниеносно собирают большое количество людей, их нельзя собрать искусственно и принудительно.

В Украине было два Майдана, которые точно приводили в ценностному скачку в отношениях между обществом и государством. Получилось ли построить идеальное государство? Нет, конечно. Его нужно дальше продолжать строить, пытаться все это реализовать.

Но сейчас мы с вами можем абсолютно точно говорить, что нет никакого Майдана. Два года войны требуют изменения подходов. Вертикаль президента абсолютно точно может модерироваться так, как в данном случае Верховный главнокомандующий считает нужным с точки зрения его личной политической ответственности за те процессы, которые происходят в стране. И эта скорость изменений говорит о продуманности реформы. Это не отношения личностного плана, это попытка президента найти другое видение того, что происходит на линии фронта. И люди это понимают.

НОВАЯ КОМАНДА СОСТОИТ ИЗ БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ

Разные спикеры, в том числе украинские военные интригуют, говоря о том, что россиянам в Авдеевке припасен какой-то сюрприз. В то же время западные СМИ наоборот негативно оценивают ситуацию, заявляя, что городу осталось несколько недель. Помогите нам разобраться. Что сейчас происходит в Авдеевке? И если мы можем говорить о перспективах, то о каких?

Актуальной информацией безусловно обладают только военные, работающие на этом направлении.

Тем не менее, давайте зафиксируем, что качество оборонительных действий на Авдеевском направлении, эффективность работы ВСУ там чрезвычайны. Россия там бесконечно концентрирует свои резервы, бесконечно подвозит туда что-то из техники. Все это там утилизируется, ВСУ не позволяют России продвигаться. Я напомню в 2023 году никаких существенных продвижений России не было. В рамках российской пропаганды они об этом постоянно говорят, что у них есть какие-то успехи по линии фронта, но это не так. И на Авдеевском направлении точно так же - никаких успехов нет. Идет очень жесткая оборона со стороны Украины, идут наступательные операции со стороны России.

Что касается изменения ситуации вокруг Авдеевки. Давайте не забывать, что та команда, которая сейчас пришла, состоит из боевых генералов, людей, которые так или иначе непосредственно принимали участие в войне. Они четко понимают, что сейчас происходит на линии фронта, и они могут предложить другие подходы к реализации наших намерений.

Я надеюсь, что в ближайшие дни все эти планы будут четко не просто сбалансированно обсуждены на Ставке, но также и будут насыщены инструментами, которые у нас есть для их реализации, в том числе на Авдеевском направлении.

НЫТЬЕ ПУТИНА О ПЕРЕГОВОРАХ ОЧЕВИДНО

Вопрос об интервью Карлсона-курильщика и бункерного деда Путина. Последний 24 раза упоминал якобы готовность РФ к переговорам. По словам Карлсона, Путин ему сказал, что готов пойти на "серьезный компромисс по Украине". Что это за месседжи такие, и на кого они направлены?

Знаете, если бы Карлсон не выпускал это интервью, а довольствоваться бы анонсами, это было бы более объемно и более многозначительно.

Путин - человек оторванный от реальности, совершенно не живущий в современном мире, люто ненавидящий Украину. Он захлебывается от ненависти и оправдывает убийство современного государства, убийство детей здесь и сейчас тем, что кто-то 400 лет назад куда-то не туда пошел или не так посмотрел. Человек показал свое абсолютное незнание истории, очень низкий уровень интеллектуального понимания процессов и прошлого, и нынешнего, и будущего.

Что касается "серьезного компромисса Путина", то это: "Вы должны признать за мной право на те территории, которые я захватил. Вы не можете возбуждать уголовные дела по факту военных преступлений. Вы обязаны отозвать ордер МКС в Гааге в связи с тем, что я не похищал детей, они добровольно отказывались от своих семей. Давайте мы частично снимем санкции, но репарации я выплачивать не буду, а наши активы вы разморозите и нам отдадите".

Вот такой компромисс. Я всегда поражаюсь, когда люди на полном серьезе слушают такое. Человек заходит с масштабной войной, нарушая и устав ООН, и международное право, массово совершает военные преступления, а потом говорит: "Давайте на это все закроем глаза".

И? Дальше что? Получается, что война не будет закончена, она останется на оккупированных территориях, будет продолжаться в террористических, политических, провокативных методах. И в Украине будет постоянный хаос, Путин считает, что дожмет Украину. Но это же немыслимо.

Нытье Путина о переговорах очевидно. Он прекрасно понимает, к чему все это приведет в итоге. Он абсолютно точно, хотя и неадекватно воспринимает реальный мир, но слышит те заявления, которые сегодня делают европейские политики. Да, эти заявления совершенно не те, которые хочет слышать Путин. То есть, Европа показывает консолидированную проукраинскую позицию. Более того, Путин замечает, что бюрократия постепенно уступает место скорости принятия решения. Но он хочет, чтобы это тянулось дольше и поэтому делает свои бессмысленные, безумные заявления, которые должны помочь ему реализовать три задачи. Первая: для нейтральных стран зафиксировать позицию, что Россия за мир и за переговоры, а Украина против. Вторая: попытка отвлечь внимание европейских и американских элит от необходимости ускорения принятия решений в пользу Украины. И третья: дополнительно деморализовать Украину.

ЕСЛИ РОССИЯ НЕ ПРОИГРАЕТ В УКРАИНЕ, ОНА РАЗВЯЖЕТ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ

Накануне Орбан сделал очередное заявление о том, что Украина не должна быть ни в ЕС, ни в НАТО, что она должна быть буферной зоной, так как Россия никогда не оставит своих попыток завоевать ее. Возможно ли это? Орбан это говорит, чтобы что?

Чтобы иметь индекс цитирования и не более того. Вот все идут в одну сторону, а кто-то в другую, и все на это смотрят… Человек делает заявление, которое будут цитировать и вызывать определенную дискуссию. К реальности оно не имеет никакого отношения. Это заявление уже ни на что не влияет. Люди доигрывают те игры, в которые играли десятилетиями.

На сегодняшний день очевидно, что никакая буферная зона невозможна. Если Россия не проигрывает, то Россия атакует тем или иным способом разные страны в Европе. Это несомненное будущее. И у той же Венгрии нет какого-то суверенного права остаться вне этих непредсказуемых последствий, как и у любой другой европейской страны.

Если Россия не проигрывает, то политическое пространство будет абсолютно переформатировано. Будут доминировать другие страны и другие альянсы. И Россия соберет под своей эгидой максимальное количество отмороженных стран и режимов, террористических организаций. Они будут практически постоянно инициировать те или иные конфликты, которые в один "прекрасный" момент сольются в масштабную войну, так называемую Третью мировую.

Если Россия проигрывает, постепенно сформируется трансграничное пространство, которое четко определит последствия для Российской Федерации. В самой России произойдет безусловное обновление вертикали управления, обновление политических элит. Какое-то время они будут иметь слабую демократическую конструкцию, и за это время можно будет пересмотреть принципы отношения между Европой и Россией, между Россией и другими странами.

Европа получит окно возможности четко зафиксировать границы, переформатировать собственное военное производство, учитывая опыт этой войны, переформатировать свои армии, сделав центральной украинскую армию, которая прошла войну.

Тогда мы будем иметь совершенно другой каркас. А буферная зона - невозможная теория.

В РОССИИ НЕТ ПОЛИТИКИ И КОНКУРЕНЦИИ

По поводу так называемых выборов в Российской Федерации. Кандидат Надеждин, который подал в суд уже три иска против того, что его не зарегистрировали. Каково ваше отношение к этой персоне? Ведь на самом деле это кремлевский кандидат, его нарративы и заявления ничем не отличаются от путинских. Хотя его называют надеждой и шансом сломить путинский режим. Мог бы Киев разговаривать с подобным кандидатом? И на что вообще стоит обратить внимание в данной ситуации?

Пока в Российской Федерации нет никаких политиков, которые готовы вывести войска и соответственно вести переговоры. Там нет политики и конкуренции. Вы тратите зря время, когда обсуждаете с кем-либо Надеждина. Это не кандидат даже юридически. И он не является олицетворением реальной свободной оппозиции. Это обычный технологический субъект с максимально мейнстримовыми для современной идеологии РФ взглядами.

Что касается русской либеральной общественности, у них есть одна проблема. Это комплекс неполноценности и комплекс вины. Они не смогли построить более внятную политическую культуру. И они не хотят быть виноватыми перед нами за нападение какого-то там Путина. Раньше они выражали слова поддержки нам, а сейчас нашли Надеждина, который ни на что не влияет. Это никто, отсутствующее звено, он никуда не попадет и не будет иметь никакой ценности. Но через него русская оппозиционная группа получила возможность реализовать свой комплекс вины с посылом: "Вот смотрите, мы же боремся". Самое для меня парадоксальное в этом всем, что на фоне кровавой, масштабной войны они думают, что могут в белых перчатках, не проливая свою кровь, получить возможность трансформировать политическую систему внутри России. Я, честно говоря, поражаюсь инфантилизму этих людей. На фоне войны вы можете изменить свою власть только через кровавую революцию, через столкновения на улицах. Они не хотят этого, они считают, что достаточно будет выйти и поставить подпись за Надеждина и все.

На это не надо тратить время. К их сожалению, они не влияют на внутриполитические процессы в России и не будут влиять до момента обвала путинской вертикали. А путинская вертикаль может обвалиться только после тактических поражений по линии фронта. И здесь очень важно, чтобы Украина своевременно принимала правильные управленческие и военно-управленческие решения, в том числе, шла на переформатирование того или иного управленческого звена, потому что это позволяет выходить из стагнации.

Я сомневаюсь, что все эти люди, которые сегодня с вами в эфире что-то обсуждают, делают вид, что они составляют какую-то часть российского влиятельного оппозиционного движения, что они будут иметь отношение к революционным процессам в России, потому что нельзя быть такими трусливыми, нельзя перекладывать на кого-то другого свое чувство вины или свои комплексы неполноценности.

Не могу не коснуться темы терминалов Starlink, которые были у россиян. SpaceX и Илон Маск уже отреагировали, якобы они ничего России не продавали, в том числе через посредников. Считается, что Starlink активировали и продали ОАЭ. Как вы думаете, стоит ли верить Илону и SpaceX? И если Эмираты действительно продавали Starlink, как с этим бороться, учитывая, что именно ОАЭ играют большую роль в обменах, в возвращении домой наших военных.

В таких ситуациях надо дождаться полноценного расследования, и потом уже выходить на какую-то внятную, четкую официальную позицию. На сегодняшний день реально доказанных фактов масштабного использования Starlink нет. И нужно очень аккуратно подходить к тому, что действительно имело большую пользу для нас и имеет. Я имею в виду компанию SpaceX и Илона Маска, который позволил нам пройти через сложные этапы формирования системы управления по линии фронта за счет использования его инструмента. Поэтому давайте дождемся полноценного объемного исследования.

Но на счет противодействия в целом мир же гибкий. К сожалению, санкции не настолько эффективно работают по некоторым направлениям, нужно все время подкручивать эти санкции, все время говорить с партнерами. Они идут на ужесточения, в том числе ищут варианты, как заблокировать возможность РФ обходить санкции через третьи страны и частные компании. Возможно, будут какие-то дополнительные опции, которые позволят заблокировать те или иные окна обхода для России.

Не забываем также, что Россия очень долгое время вкладывала в собственные разработки, в тот же ГЛОНАСС и еще в целый ряд технологий.

Катерина Шварц, Тала Калатай