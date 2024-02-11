Венгерский премьер не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

Вступление Украины в НАТО ничем не сможет усилить защиту Европы, поэтому Украина должна служить буферной зоной между Россией и странами Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью ряду европейских изданий, пишет Index.hu.

Орбан отметил, что в состав НАТО уже входят страны Западной Европы, которые якобы намного сильнее россиян. Поэтому он не верит, что Кремль осмелится атаковать любого из действующих членов альянса.

Однако премьер-министр Венгрии убежден, что Россия и дальше будет постоянно атаковать Украину, отрывая от нее новые куски, если Киев не сможет выполнять свою роль буфера. По его словам, Москва не будет терпеть на своем пороге государство, которое является членом ЕС и НАТО.

Видео дня

Орбан считает, что Европа не в состоянии поставлять украинцам достаточно оружия, поэтому нужно начинать переговоры о прекращении огня. При этом он считает, что Украине надо предоставить надлежащие гарантии безопасности, как буферному государству.

Украинско-венгерские отношения: последние новости

Как писал УНИАН, Венгрия категорически отказывается поставлять оружие Украине, потому что это, по словам венгерских властей, лишь затягивает войну. На днях глава МИД Венгрии Петер Сиярто снова повторил эту позицию.

Так же Венгрия отказывается оказывать Украине финансовую помощь. Даже косвенно - через общий бюджет ЕС. 1 февраля Будапешт наконец прекратил блокировать предоставление Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи именно на условиях, что венгерских денег там не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: