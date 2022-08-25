Из-за обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции пострадали более 30 человек.

В поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети", - отметил он.

Тимошенко добавил, что 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще одна 6-летний ребенок во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

В результате вражеской атаки пострадал 31 человек.

Трагедия в Чаплином: что известно о ракетном ударе по Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Утром 25 августа стало известно, что среди погибших нашли тела двоих детей.