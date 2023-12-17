Коваленко подробно охарактеризовал российское чудо техники, которое "усовершенствовали" оккупанты.

Система ТОС-1А "Солнцепек", которая находится на вооружении российских оккупантов обращает на себя внимание антидроновыми сетками, которые должны, по идее, защищать этот дорогостоящий агрегат не только от сбросов сверху, но и от атак со сторон.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что также на шасси размещено РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритное многофункциональное средство радиоконтроля, пеленгования и подавления. Проще говоря - РЭБ.

"Примечательно то, что размещение "Лорандита" вызывает целый ряд вопросов, а именно, главный из которых - как пусковая вращается по правой полуоси?", - отметил эксперт.

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Еще один интересный момент, как подчеркнул аналитик, боекомплект в пусковую заряжен с правой стороны, именно там где установлен "Лорандит", в то время как левая сторона пусковой пустая. "То есть, данный РЭБ имеет определенный функционал с учетом преград и не охватывает 360°? Странно, но пока фиксируем данное обстоятельство, без более расширенного фактажа, а он, уверен, со временем появится", - высказал уверенность аналитик.

ТОС-1А "Солнцепек" в Украине

По итогам ноября ВСУ уничтожили 16-ю и 17-ю ТОС-1А "Солнцепек". "Массовая аннигиляция российскихТОС-1А "Солнцепек" в разгаре. Октябрьская жара с первых же дней передает эстафету ноябрьской жаровне!" - сообщал тогда военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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