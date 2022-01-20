По оценке разведки, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале.

Только часть российского войска и техники, прибывающие на обучение в Беларусь, следует к заявленным полигонам, другая остановилась на полпути под Гомелем, в 40 км от Черниговской области и за 90 км от Киевской области.

Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода и CIT.

Журналисты поинтересовались перемещениям российских военных у их родных в соцсетях. Родственники отправленных армейцев, пишут авторы расследования, тоже озабочены отправкой мужчин.

Расследователи узнали об отправке "на запад" военнослужащих из 5-й отдельной танковой бригады, 64-й мотострелковой бригады, 14-й отдельной гвардейской инженерной бригады, 114-й гвардейского мотострелкового полка, дислоцированного в Уссурийске и членов военной полиции, спецназ.

Тихоокеанский флот ВМФ России, штаб которого расположен во Владивостоке, привлек 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к переброске с востока на Запад.

Журналистам не удалось найти независимых подтверждений использования авиации при переброске войск с Дальнего Востока к украинским границам или в Беларусь.

Читайте такжеКПРФ просит Путина признать "ЛДНР": подан документНа сообщения Радио Свобода откликнулся также один из военнослужащих, который прямо сейчас, как следует из его комментария, уже более недели едет в военном эшелоне с Дальнего Востока на запад. Он рассказал, что половина перевозимой техники "заводится через раз", а цель "командировки" – "постоять для понтов".

Совместные российско-белорусские учения были заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев, родные и близкие военных пишут, что командировка продлится 6-9 месяцев, отмечают авторы материала.

По данным CIT, это говорит о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной перебрасывают значительную часть личного состава, а не только технику - и перебрасываемые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или западе России сравнительно длительный срок.

Что предшествовало

Александр Лукашенко анонсировал внеплановые военные учения с Россией на границе с Украиной в рамках "Союзного государства" в феврале. Такие же учения должны будут пройти впоследствии и в самой РФ.

По оценке разведки, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале. Сейчас РФ стянула свои войска и технику в трех направлениях – в частности на границе Украины, России и Беларуси.

В то же время США предупредили европейских партнеров о спланированных Россией провокациях, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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