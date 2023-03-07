У мужчины был боевой опыт на момент принятия в бригаду.

В 30 отдельной механизированной бригаде имени князя Острожского появились детали о военнослужащем Тимофее Шадуре, которого предварительно считают Героем, расстрелянным оккупантами за лозунг "Слава Украине".

Как сообщил представитель бригады в комментарии "Украинской правде", Тимофей Шадура, 1982 года рождения, был мобилизован в декабре 2022 года.

По данным, предоставленным военнослужащим, он имел боевой опыт и ранее проходил срочную службу в 92 бригаде. Шадура родился и живет в селе Малая Деревичка Любарского района Житомирской области. Там живут мать героя и двое его братьев.

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Сам Шадура в предоставленных для бригады документах отметил, что он не женат.

Расстрел украинского Героя за слова "Слава Украине!"

В понедельник, 6 марта, в сети появилось видео, на котором россияне зверски расстреливают безоружного украинского воина после того, как он произнес: "Слава Украине!".

Сегодня 7 марта 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура.

В Генштабе заявили, что ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Однако украинские воины сделают это законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в Международном трибунале.

Пока личность расстрелянного воина установлена лишь предварительно. По версии журналиста Юрия Бутусова, расстрелянным россиянами украинским защитником может оказаться Марциевский Александр. Он был бойцом 119 бригады ТрО, а не 30 отдельной механизированной бригады. Пока эту информацию никто официально не подтверждал.

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