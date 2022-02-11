В настоящее время РФ и Беларусь проводят совместные военные учения.

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что российские танки не поедут с территории республики в Украину.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Гордон".

"Насчет танков я хотела бы сказать, что нет. Прежде всего потому, что белорусы против этого", - сказала она.

При этом она добавила, что действия Александра Лукашенко сегодня непредсказуемы - сейчас он "сдает в аренду чужой армии" территорию Беларуси.

"Это плата за поддержку, которую он получил в 2020 году и которая помогла ему удержаться. Если вдруг это случится, это отвернет даже то небольшое количество его сторонников, тех, кто его поддерживает, приведет к расколу элит и повлечет международные санкции. А вот про участие белорусской армии: вы знаете, белорусские военные давали присягу не Лукашенко, а белорусскому народу. И позиция белорусов [заключается в том], что наша армия не должна исполнять преступных приказов человека, силой захватившего власть в нашей стране", – заявила Тихановская.

Как сообщалось, 10 февраля стартовал второй этап российско-белорусских учений на территории Беларуси, в ходе которого страны отработают отражение внешней агрессии в рамках "оборонительной операции". Он продлится до 20 февраля.

Сам Александр Лукашенко, полностью лояльный к Кремлю, неоднократно агрессивно высказывался в отношении Украины, постоянно заявляя о якобы провокациях со стороны украинских силовиков.

Украина, в свою очередь, усилила пограничный контроль в местах возможных провокаций во время российско-белорусских учений.