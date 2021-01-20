Злоумышленница отбирала огневые позиции для стрельбы и корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

Контрразведка Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачила женщину-командира группировки боевиков, которая принимала участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование. Утвержденный прокуратурой обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Контрразведчики установили, что жительница Луганска участвовала в захвате здания Управления СБУ в областном центре. Возглавила группировку, которая в составе так называемого «Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ» вела боевые действия против украинских военных в 2014 году.

По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки так называемой «10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР», злоумышленница забирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

Продолжаются мероприятия Службы безопасности Украины по документированию фактов противоправной деятельности участников НВФ для привлечения их к ответственности.

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Автор: Денис Прядко