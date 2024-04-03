В последние месяцы Харьков не сходит с заголовков новостей. То ли город в очередной раз обстреливают из-за "поребрика", то ли впервые прилетает управляемая планирующая бомба УМПБ (что пока не подтверждено), то ли горожан в очередной раз пугают "масштабным наступлением" РФ... И все это в условиях отключений света после последних обстрелов энергетической инфраструктуры.

Но действительно ли в Харькове все так плохо, и кремлевские пропагандисты могут радоваться победе собственного ИПСО? Нет, все совсем не так.

Потому что существует одно простое правило: если Кремль может, то захватывает, а если нет - запугивает.

А что сейчас делают россияне? Правильно, запугивают. Запугивают так, как еще никогда этого не делали. И не только харьковчан или украинцев в целом, но и европейцев, американцев, жителей "Глобального Юга". Для каждого на планете у них уже есть своя "страшилка", вслед за которой всегда следует предложение. Такое "предложение" есть и для нас - остановить сопротивление и "заморозить" войну, потому что у РФ сейчас нет сил на реализацию всех своих безграничных "планов", и им крайне нужна пауза.

Именно в этом контексте мы должны оценивать и то, что происходит вокруг Харькова, а также Сум, Херсона и других украинских городов, которым Кремль начал угрожать все больше. Как сообщали СМИ, сейчас армия оккупантов на территории Украины насчитывает около 470 тысяч человек. Чтобы захватить Харьков или сделать еще один полноценный фронт на севере, такого количества солдат не хватит (потому что нужны еще и резервы).

Что бы там в Кремле себе ни планировали, сил и средств для открытия второго фронта у них сейчас нет.

А одними людьми в наше время не очень-то и повоюешь. Мясные штурмы истощают, но кроме них нужно еще и оружие. А, по сути, последний "козырь", который еще остался у россиян и не является ядеркой, - это самолеты.

У россиян есть планирующие бомбы, которые им пригодились на фоне замедления производства ракет (а вы думали они просто так долго накапливали ракеты перед последними обстрелами?). Настоящей "находкой" для них стали УАБы, которые они могут почти свободно применять против Украины, не имеющей сейчас в достаточном количестве ПВО и, главное, авиации. Но это временно.

Собственно, именно поэтому такая масштабная информационная атака в сочетании с усиленными обстрелами пошла из "болот" именно сейчас. Это отнюдь не "месть" за Белгород, судьба которого Кремль на самом деле не очень-то и волнует.

Дело в том, что у захватчиков есть "окно возможностей" до лета-осени, пока западная помощь для ВСУ не станет мощнее, а наши Воздушные силы не получат самолеты.

И параллельно с этим произошло изменение тренда не в пользу россиян.

По "плану" Путина, после захвата Авдеевки они должны были легко пройти к границам Донбасса, а потом и дальше, потому что "ВСУ уже побеждены", как они постоянно говорят в своих "лапте-шоу". Однако в реальности они понесли огромные потери (прежде всего, в технике, потому что своих людей они не считают). Наступательный "запал" угасает, а в ВСУ возможности, наоборот, растут, несмотря на все сложности, поскольку они - временные.

Уже летом, когда в ВСУ пойдут в больших объемах "чешские" и другие снаряды, оружие и техника, которые были заказаны и оплачены ранее, РФ свои "козыри" потеряет.

Если они не добьются "заморозки" фронта на выгодных для себя условиях сейчас, то другого шанса может и не быть. И потом все надежды на победу будут связаны разве что с Трампом. Но в отношении Трампа точно прогнозировать можно только одно - что он никогда не выполняет обещанное. Поэтому эта ставка для Кремля достаточно рискованная.

Так как именно летом (в июне) мы должны получить первые самолеты, Шойгу сообщил, что в РФ будут созданы две новые армии - тоже "случайно" летом.

Это как раз угроза по эскалации, которой так боится Запад: "если дадите самолеты и оружие, то мы пойдем в еще более масштабное наступление".

Хотя, на самом деле, учитывая возможности РФ, это просто нереальные сроки. Свой 3-й армейский корпус они создавали и комплектовали около года, а его численность составляет около 15 тыс. человек. А здесь речь о целых армиях и 14 дивизиях, насчитывающих около 200 тыс. человек. Даже по лицу Шойгу, когда он читал эти "угрозы" по бумажке, было видно, насколько он в шоке от таких масштабных планов. Потому что они откровенно фантастические. Даже в условиях полной, а не "частичной" мобилизации.

Именно с мобилизацией и ее влиянием на экономику россияне испытывают наибольшие сложности.

Вся военная мощь РФ опирается на два "кита" - советские запасы и "нефтедоллары".

Буквально с каждым месяцем качество того, на чем они ездят, ухудшается. Они даже вынуждены заменять, пусть старые, но настоящие БТРы на китайские "гольф-кары" - вообще без защиты, которые становятся братской могилой для солдат. То же самое с финансовыми резервами - они становятся все слабее, хотя на "бумаге" их еще много (но это преимущественно облигации и акции госкомпаний, а не "живые деньги"). Теперь добавились еще и проблемы с экспортом российской нефти, газа и даже аграрки.

Самым большим ударом по российской экономике стали вовсе не санкции - а именно "частичная мобилизация". Когда бизнес на "болотах" практически остановился, а люди и средства начали покидать страну. И альтернативы таковы - либо усилить мобилизацию и потерять экономику, либо сохранить экономику и проиграть войну. Именно поэтому они ищут чего-то среднего - "заморозки" фронта. И именно эту цель преследует усиление паники на украинском пограничье.

Более того, сама РФ - "страна-бензоколонка" - вынуждена покупать топливо у своего же пособника Лукашенко.

Если Украина сможет и дальше уничтожать российские НПЗ, металлургические и другие предприятия, это будет переломным моментом в войне.

Только за первые два месяца года РФ потеряла от 7% до 14% процентов своего производства бензина, дизеля и (что особенно интересно) авиационного керосина. Мы тоже готовимся к лету.

Подводя итоги, призываю увидеть всю картину в целом, а не только отдельные "пазлы", как-то обстрелы или очередные угрозы "масштабного наступления" на Харьков. Летом многое должно измениться. Мы начинаем видеть эти изменения еще зимой и особенно сейчас, весной. Да, мы проходим через время сложное и темное (буквально - с отключениями света). Но темнее всего именно перед восходом солнца - когда мы получим всю номенклатуру оружия и "летающие ПВО" - F-16.

Украинцам, которые следят за новостями, нужно не забывать главное "правило": все, что говорит РФ, нужно делить на два, а все, что говорит Украина - в два раза умножать. Потому что россияне всегда пытаются выглядеть большими, чем они есть, а украинцы - более бедными. Потому что богатым никто денег не даст. Поэтому, официально, хороших новостей у нас вообще нет. Мы все "голые-босые", чтобы каждый, кто читает новости, имел непреодолимое желание нам помочь. Цели информационной политики РФ и Украины не просто разные, а прямо противоположные.

Темные времена мы переждем. Несмотря на все проблемы и угрозы, несмотря на обстрелы (которых, если сравнивать с прошлыми годами, на самом деле, не стало больше), мы выстоим и победим. Россия - это большой дуб, который очень долго "валить". Но у него прогнившие корни и много дупел по всему стволу, а потому этот процесс им уже не остановить. Хотя пока он не упадет, лучше не игнорировать сигналы тревоги и иметь всегда заряженные павербанки.

Андрей Попов