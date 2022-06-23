По словам преступника, он "вошел во вкус".

Оккупант в разговоре с женой рассказал, как получает удовольствие от мародерства в Украине. По словам военного преступника, он "вошел во вкус" и сожалеет лишь о том, что не набрал больше телефонов.

Разговор рашиста с женой опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном YouTube-канале.

"У них совести не хватает там, у кого-нибудь, что-нибудь забрать там, меня отправляют. Я просто, просто в начале командировки захожу такой: "Да-да, здравствуйте, вот мне ваш телефон, здравствуйте-здравствуйте, давай сюда на*уй. Так, а че у вас ложки за*батые есть, так ложки… ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи где?" И все", — со смехом рассказал оккупант.

Далее российский солдат рассказал, как выгоняет украинцев из их домов ради мародерства. По словам рашиста, он лишь сожалеет, что не смог набрать больше телефонов. Себе преступник украл "о*уенный Huawei".

"Когда во вкус вошел, мне так вообще нравилось. Просто входишь в любой дом: "Так, здравствуйте, выйдите, пожалуйста, я что-нибудь возьму", — признался под конец оккупант.

Напомним, в одном из недавних перехватов СБУ враги признались, что украинские защитники уничтожили "элиту" ВС РФ, которую готовили к войне против НАТО.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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