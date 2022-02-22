За прошедшие сутки значительная часть военного контингента РФ вошла на неподконтрольный Донбасс, хотя россияне это отрицают.

В течение 21 февраля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировали 134 единицы российской военной техники, запрещенной Минскими договоренностями.

Об этом сообщили в штаба ООС.

В частности, на неподконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировали 52 единицы вооружения и военной техники. Среди них: шесть самоходных гаубиц, одна буксируемая гаубица, 20 танков, 23 ББМ и два БТР.

В то же время на оккупированной части Луганской области с нарушением Минских соглашений размещены 82 единицы вооружения и военной техники: 13 самоходных гаубиц, шесть буксируемых гаубиц, 21 танк, один зенитно-ракетный комплекс, одна реактивная система залпового огня, 36 ББМ и два БТР.

В штабе также показали карту размещения тяжелой техники РФ в ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел России заявили, что "пока не собираются" вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса.

В то же время журналисты и очевидцы сообщают, что в ночь на 22 февраля россияне перебросили на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления российского президента Владимира Путина и признанием им "ЛДНР".

На кадрах из Макеевки под Донецком видны различные военные машины, в том числе БТР, танки и грузовики во время движения.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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