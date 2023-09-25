10 или 30 танков, которые вскоре станут на вооружение, хватит разве что на усиление одной из бригад, объяснил Свитан.

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки первые танки Abrams из обещанных 31. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что сейчас это существенно не повлияет на ситуацию на поле боя.

Как отметил эксперт в эфире "24 канала", преимуществом поставок танков Abrams является то, что Штаты также передают Украине систему их обслуживания.

"Современный танк нужно обслуживать не менее качественно, чем самолет. Это очень трудоемкий процесс, в который вовлечено много людей и техники. И если США предоставили ВСУ эту технику, это означает также, что для ее обслуживания уже подготовлены соответствующие специалисты", – подчеркнул он.

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Это является свидетельством того, что в будущем украинское войско может получить больше танков, чем было обещано в начале. Однако, как утверждает Свитан, не стоит надеяться, что первая партия танков из 10 единиц сразу же отправится на фронт.

"10 или 30 танков, которые вскоре станут на вооружение Сил обороны, хватит разве что на то, чтобы усилить одну из бригад. Зато для того, чтобы Abrams сыграли заметную роль в прорыве позиций оккупантов, их нужно применять в количестве, приближающемся к 100 машинам", – считает он.

В то же время Свитан отметил: если США предоставят втрое больше танков, чем было обещано, это количество можно будет применить вблизи Работино, Старомлиновки или Бахмута. Сейчас же имеющееся в Украине количество танков Abrams может помочь лишь в огневой поддержке пехоты, которая наступает впереди.

Танки Abrams для Украины

25 января 2023 года президент США Джо Байден сообщил, что Штаты предоставят Украине 31 танк Abrams. Отмечалось, что также отправят восемь эвакуационных машин для их обслуживания.

В Пентагоне сразу предупредили, что доставка этих танков в Украину займет несколько месяцев. 25 сентября NYT сообщило, что первые танки Abrams уже в Украине, однако неизвестно, о каком количестве танков идет речь.

Передачу первых танков подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

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