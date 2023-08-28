В России отсутствует полноценное серийное производство танков, заявил обозреватель.

По разным данным, у России сейчас есть возможность передавать на фронт до 150 танков в месяц, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"С учетом нынешней интенсивности потерь, этого достаточно для компенсации потерь впритык, либо компенсации "в минус". То есть - ее отсутствие", - написал он.

Эксперт уверен, что показатель в 150 танков достигается путем расконсервации и отправки в зону боевых действий более примитивных и простых в техническом плане восстановления (Т-62, Т-54, Т-55).

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"В то же время, модернизация Т-72/Т-80/Т-90 не идет феноменально масштабно", - заявил Коваленко.

По его словам, в России отсутствует полноценное серийное производство танков:

"Практически все российские танковые предприятия это в первую очередь ремонтные базы, но никак не производственные площадки, что подтверждает деградация технологических процессов".

Потери России в Украине - сколько РФ лишилась техники

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 261 тыс. 310 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 490 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боя около: танков - 4 тыс. 400, боевых бронированных машин - 8 тыс. 562, артиллерийских систем – 5 тыс. 425, РСЗО - 730, средства ПВО - 499, самолетов - 315, вертолетов - 316, БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 383, корабли /катера - 18, автомобильной техники и автоцистерн - 7 тыс. 866.

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