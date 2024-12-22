В Минобороны отметили, что с начала СЗЧ выплат денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом нет.

Военнослужащие, которые добровольно вернулись к службе из самовольного оставления части (СОЧ), будут получать те же выплаты и обеспечение.

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко. Он отметил, что возобновление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СОЧ,происходитпосле официального приказа о зачислении в резервный батальон.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - детализировал он.

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Кузьменко подчеркнул, что с начала СОЧ до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплат денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом нет.

Проблема ВЗЧ в Украине

В Украине принят закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части. Им предусматривается возобновление выплат денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и соцгарантий в случае добровольного возвращения военного из СОЧ.

Журналисты Associated Press в ноябре сообщали, что реальное количество дезертиров в украинской армии может достигать 200 тыс.

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