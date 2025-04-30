По мнению Жмайло, даже если оккупанты частично зайдут на Днепропетровщину, это не критично.

Российская армия имеет задание от руководства РФ зайти на административную территорию Днепропетровской области, и для этого оккупанты не жалеют своих солдат - направление усеяно трупами оккупантов. Такое мнение в эфире телемарафона высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Ситуация там действительно тяжелая. Более того, оккупационным войскам стоит задача до 9 мая пересечь границу Днепропетровской области. Никакой тактической, стратегической задачи они не выполняют, они хотят использовать это исключительно для своих информационно-психологических операций. Мол, они зашли хотя бы на кусочек Днепропетровской области и все - война перекинулась на Днепропетровщину, через день-два начнется штурм города Днепр, фронт провалился все посыпалось", - говорит эксперт.

По его словам, также есть информация от нашей разведки, что перехваченные разговоры подтверждают: войскам РФ, которые ответственны за это направление, руководство угрожает тюрьмой. Как добавил Жмайло, это такая методика времен Советского союза.

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По данным специалиста, пока ВСУ держатся, однако украинских сил значительно меньше. На том направлении россияне накопили очень много живой силы, пытаются подтягивать технику. В частности, на Покровском направлении россияне оперируют 250-350 танками.

"Но даже если они частично зайдут в Днепропетровскую область, то ничего критического не произойдет. Это не значит, что фронт посыпался. Нам важно сейчас сохранять жизнь и здоровье наших военных...", - сказал Жмайло.

Он добавил, что враг выполняет задачи, не жалея жизней своих солдат и это направление в прямом смысле слова усеяно трупами оккупантов.

Армия РФ рвется на границу трех областей - подробности

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что обострилась ситуация на Новопавловском направлении, враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Также, по словам Волошина, неспокойная ситуация на Ореховском направлении, в районе населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Степное - противник недалеко от Запорожья пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его.

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