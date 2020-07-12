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На Донбассе пятеро воинов ВСУ получили ранения за сутки

23:47, 12 июля 2020
Война
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Пятеро воинов ВСУ получили ранения / Фото УНИАН

Кроме того, вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим тишины, сообщили в Генштабе ООС на странице в Facebook.

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Всех раненых воинов доставили в больницу.

Боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в том числе артиллерию калибра 152-мм. Оккупанты вели огонь в зоне ответственности оперативно-тактических групп "Север" (в Новотошковском, Ореховском и Крымском) и "Восток" (у Авдеевки, Марьинки, Опытного и Каменки).

Украинские защитники отбили атаки террористов ответным огнем. Потери врага уточняются.

Как сообщал ранее УНИАН, безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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