На Донбассе пятеро воинов ВСУ получили ранения за сутки

Боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружения, в том числе артиллерию калибра 152-мм.

Сегодня, 12 июля, пять украинских военных на Донбассе получили ранения в результате обстрелов пророссийских наемников.

Кроме того, вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим тишины, сообщили в Генштабе ООС на странице в Facebook.

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Всех раненых воинов доставили в больницу.

Боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в том числе артиллерию калибра 152-мм. Оккупанты вели огонь в зоне ответственности оперативно-тактических групп "Север" (в Новотошковском, Ореховском и Крымском) и "Восток" (у Авдеевки, Марьинки, Опытного и Каменки).

Украинские защитники отбили атаки террористов ответным огнем. Потери врага уточняются.

Как сообщал ранее УНИАН, безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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