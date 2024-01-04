На днях черниговский "губернатор" припугнул украинцев 100-тысячной группировкой, которую россияне якобы могут собрать за неделю.

Заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса о том, что Россия способна в любой момент сформировать 100-тысячную группировку для наступления на Чернигов, являются "фантастикой". Такое мнение высказал украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, опытные чиновники часто прибегают к такому нагнетанию обстановки в медиапространстве перед тем, как попытаться выбить финансирование для каких-либо проектов. Свитан предположил, что в ближайшее время могут быть выделены деньги на укрепление северо-восточной границы, и заявление Чауса может быть "подсветкой" для этого.

В саму же возможность повторного наступления врага на Киев военный эксперт не верит. Он напомнил, что перед своей атакой на Киев в 2022 году россияне готовились к этому полгода и стянули около 180 тысяч солдат на это направление. При том что тогда граница Украины не была готова к войсковой обороне.

"Потому не будут сейчас россияне ничего собирать с севера Украины – им не хватает на юге. Они не знают, чем заткнуть дыры на левом берегу. Какой север? Какая Черниговщина? С военной точки зрения пока это наши "несбыточные мечты". Сейчас мы мечтаем, чтобы россияне убрали часть войск с запорожского или донецкого направлений и куда-то перебросили", – заявил Свитан и добавил, что без сарказма подобные заявления Чауса невозможно комментировать.

При этом Свитан ставит под сомнения и срок в одну неделю на переброску 100 тысяч солдат на север. По его словам, это "из области фантастики". Он подчеркнул, что просто физически перебросить 100 тысяч солдат на другое место, не считая времени на подготовку к самому наступлению, – это месяц работы.

Также Свитан не видит военного смысла в таких действиях. Он отметил, что группировки в 100 тысяч солдат хватит лишь на то, чтобы углубиться в украинскую территорию на 15 км. По его мнению, россияне тоже понимают бесперспективность подобной атаки.

Заявление Чауса о российской угрозе для Черниговской области

Как писал УНИАН, на днях глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что Россия может довольно оперативно собрать достаточно войск на границе, чтобы повторить наступление, как в 2022 году. По его мнению, россияне могут сделать это за 1-3 недели.

Чаус подчеркнул, что соответствующая "способность" РФ не означает неизбежное повторение атаки. Во многом это зависит от того, насколько Черниговщина будет защищена фортификационными сооружениями.

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