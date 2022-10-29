Защитники Украины поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники противника.

В течение суток Силы обороны Украины поразили два склада с боеприпасами российских оккупантов, украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два беспилотника врага.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов.

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"11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 3 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два беспилотника "Орлан-10" врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов", - рассказали в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН 29 октября, на юге Вооруженные силы Украины нанесли около 90 огневых ударов по сосредоточению вражеской техники и противовоздушной обороне российских оккупантов.

Также в оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Бериславском районе был уничтожен разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Кроме того, стало известно, что в Луганской области от противников был освобожден поселок Невское.

В этот же день заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре корабля российского Черноморского флота, в частности, флагман - фрегат "Адмирал Макаров", а также десантный корабль.

В Минобороны РФ утверждали, что в Севастополе российские корабли атаковала украинская сторона, но не сообщали об уничтожении бортов. По данным российского Минобороны, в результате атаки был немного поврежден морской тральщик "Иван Голубец".

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