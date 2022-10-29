На Южнобугском направлении ситуация напряженная, отметили в оперативном командовании "Юг".

На юге Вооруженные силы Украины нанесли около 90 огневых ударов по сосредоточению вражеской техники и ПВО российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановка по состоянию на 15:00.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 90 огневых задач по районам сосредоточения вражеской техники и живой силы, по позициям противовоздушной обороны, а также по пунктам технического и логистического обеспечения. Потери врага доразведываются", - сказал он.

Видео дня

По словам Назарова, ситуация в операционной зоне на Южнобугском направлении остается напряженной, но контролируемой. Противник продолжает обороняться и пытается удерживать занятые рубежи.

С целью доразведки позиций ВСУ и корректировки огня своей артиллерии, враг активно использует беспилотники-разведчики.

"Но умелые воины Сил обороны метко нейтрализуют таких шпионов. В Бериславском районе один из "Орланов-10" ими уволен со службы во вражеской разведке (уничтожен - УНИАН), - сообщил Назаров.

Ситуация на юге Украины - важнейшие новости

ВСУ пошли в контрнаступление на разных направлениях в конце августа. В частности, по состоянию на 21 октября в Херсонской области освободили более 80 населенных пунктов.

По данным американского Института изучения войны (ISW), враги способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию, обвинить в этом украинскую сторону, а потом использовать возникшее наводнение для прикрытия отступления из части Херсонской области. Противники уже начали массовую эвакуацию.

26 октября представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что враг не заминировал Каховскую ГЭС и дамбы настолько, чтобы эти объекты можно было взорвать.

Вас также могут заинтересовать новости: