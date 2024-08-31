Он уверен, что украинское военное командование к этому готовится.

Уничтожение Крымского моста начнет неотвратимые процессы борьбы за власть в России, считает политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Партия войны, которая сейчас доминирует в информационном пространстве РФ, имеет три группы, которые друг друга ненавидят и обвиняют в неудачах войны. Это армия, Путин и его ресурс ФСБ и так называемое "пригожинское" народное движение. Еще один унизительный копняк Путину, на мое мнение, подорвал бы эту смесь. Я уверен, что украинское военное командование к этому готовится. Я имею в виду уничтожение Крымского моста", - заявил он в эфире "Еспресо".

Пионтковский добавил, что сейчас Путин пытается сохранить свое место во власти:

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"Критика сводится уже не к отрицанию новых методов ведения войны, а к обвинению в проигрыше войны. Война уже проиграна. Та война, которую Путин объявил 24 февраля, - эта война уже проиграна".

План уничтожения Крымского моста - что сообщалось

Напомним, на днях заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков заявил, что российские захватчики боятся уничтожения Крымского моста, это также осознает и местное население, которое бежит с оккупированного полуострова.

До этого представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что украинские военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста. По его словам, россияне держатся за Крым, ведь эта территория является важной с точки зрения военной логистики, снабжения.

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