План заключается в том, чтобы заставить Украину отдать территории и согласиться на прекращение огня без каких-либо гарантий, отметил эксперт.

План "Трампа-Путина" в войне России против Украины заключается в том, чтобы зафиксировать "почетную ничью", суть которой - капитуляция Украины и ее территориальное разделение, заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя выбор Трампа в качестве кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса.

"Очень важный индикатор выборов - выбор Трампа вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Мы прекрасно помним его деятельность в блокировании помощи Украине. Вэнс ненавидит Украину больше всех в американском Конгрессе", - отметил он, передает "Еспресо".

По его мнению, выбор Вэнса показывает, насколько Трамп "зависим в этом своем положении".

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"Неслучайно Орбан, Трамп и его новый вице-президент Вэнс - команда, которая усиленно работает над планом капитуляции Украины. Так называемый план Трампа о 24 часах по сути является планом Путина - заставить Украину отдать территории и согласиться на прекращение огня без каких-либо гарантий для украинской безопасности", - добавил Пионтковский.

Трамп поговорил с Зеленским - что сообщалось

Напомним, 20 июля стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.

По словам президент Украины, он поговорил с американским политиком, чтобы поздравить его с выдвижением в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании.

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