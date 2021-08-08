Состояние здоровья одного раненого воина - тяжелое. Второго - удовлетворительное.

За минувшие сутки, 7 августа, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов погиб один боец ООС, еще двое – ранены.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Отмечается, что состояние здоровья одного раненого воина – тяжелое. Другого-удовлетворительное.

В направлении поселка Пески боевики обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Невельского террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского оккупанты обстреливали позиции ОС из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Золотого-4 – вели огонь из 120 мм минометов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

На Луганщине также зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Накануне сообщалось, что в результате вражеского обстрела вблизи Песков на Донбассе погиб Ярослав Семеняка, уроженец Конотопского района Сумской области.

Автор: Дмитрий Захаров