Боевики били из гранатометов, пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

За сутки 30 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщается в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 июля 2021 года.

В частности, возле Золотого-4 боевики били из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новоселовки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, а у Красногоровки - открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте такжеСБУ нашла еще один тайник оружия боевиков, заложенный для боев в 2014-м (фото)В районе населенного пункта Южное незаконные вооруженные формирования стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Приазовье возле Водяного дважды обстреливали позиции украинской армии из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Орехового боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Отмечается, что БПЛА противника вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 7:00 утра 1 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая украинскими военнослужащими", - сообщили в штабе ООС.

Читайте такжеРоссийские боевики на Донбассе применяют просроченные российские боеприпасы - СЦКККроме того, в течение минувших суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 4 865 транспортных средств и 5 187 человек. В территориальные подразделения по поводу причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялись три человека. Правоохранители выявили 75 административных правонарушений и раскрыли 53 преступления.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины за минувшие сутки попали 2 444 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 2 238 человек.

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Автор: Катерина Комолова