На автодороге за пределами села Чумаково Конотопского района оккупант умышленно совершил наезд на пешеходов.

В Сумской области российские оккупанты намеренно наехали военной техникой на семью, в результате этого мужчина погиб, мать и сын получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 17:15 27 марта на автодороге за пределами села Чумаково Конотопского района Сумской области двигалась колонна военной техники оккупантов.

"Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно совершил наезд на пешеходов, которые шли в попутном направлении. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине российские оккупанты расстреляли авто с семьей: погибли двое взрослых и 3-летний ребенок.

А 26 марта в городе Марьинка Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал гражданский автомобиль. В нем находились супруги пенсионеров, которые пытались спастись от войны. В результате обстрела мужчина ранен в голову, женщина погибла на месте.

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