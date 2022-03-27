Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

​На Харьковщине российские оккупанты расстреляли авто с семьей: погибли двое взрослых и 3-летний ребенок.

Как сообщает Офис генпрокурора, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, на автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района российские оккупанты обстреляли автомобиль, в котором находилась семья.

"Погибли двое взрослых и 3-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 марта в городе Марьинка Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал гражданский автомобиль. В нем находились супруги пенсионеров, которые пытались спастись от войны. В результате обстрела мужчина ранен в голову, женщина погибла на месте.

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