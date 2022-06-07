В РФ Су-57 называют истребителем "пятого поколения", но он больше похож на лебединую песню российского авиапрома.

Су-57, которое в РФ относят к пятому поколению, остается единственным образцом новых истребителей, еще не уничтоживших Вооруженные Силы Украины. Навеки в украинскую землю вошли разнообразные многофункциональные Су-30, фронтовой бомбардировщик Су-34 и даже Су-35.

Более того, сам Су-57 для РФ выглядит как остаточный диагноз их авиационной промышленности, потому что он создавался с 2001 года, а серийное производство началось только через 18 лет и идет такими черепашьими темпами, что в строю находится только три машины.

Долгострой Су-57

Необходимость создать истребитель следующего поколения была сформирована еще в СССР в конце 80-х годов. Причина, конечно, желание угнаться за США, которая уже вела к тому времени разработку своего F-22 Raptor. Для РФ, чтобы вернуться к этой теме понадобилось еще 20 лет. Только в 2001 году объявляются работы по разработке так называемого ПАК ФА - "перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации".

В РФ довольно быстро нарисовали концепт, который уже в 2004 году показали Путину, а также задекларировали, что первый полет состоится в 2006-2007 годах, а поставки в армию уже в 2014-2015 годах с планом в 52 единицы к 2020 году. Разработчики пообещали и новый двигатель с плоским соплом, и прорывную радиоэлектронику, а также, конечно, малозаметность.

В результате Су-57, тогда еще известный под индексом Т-50, впервые поднялся в воздух только в 2010 году, при этом на двигателях от Су-35, которые не дают ему возможности совершать сверхзвуковой полет в крейсерском режиме, что является условием для истребителей пятого поколения. А о плоском сопло, как на F-22, вообще быстро забыли из-за технологической сложности. Как и об обещанных темпах, особенно на фоне санкции после аннексии Крыма.

О том, что с самолетом не все так хорошо говорит факт, что только в 2019 году минобороны России заказало всего 76 единиц Су-57, при этом до конца 2024 года должно быть поставлено только 22 машины. То есть ни о каком масштабном перевооружении и замене всех самолетов на пятое поколение речь не идет.

То есть пока СССР, а за ним РФ пытались догнать США, производство F-22 Raptor уже завершилось в 2011 году, после изготовления 187 серийных машин, а Пентагон финансирует разработку истребителя шестого поколения. При этом на создание Су-57 официально выделили 1,65 млрд долларов.

Лебединая песня - Су-57

Если прочитать "аналговнетый бред" рашисикх пропагандистов, который они создали за более 20 лет долгостроя под названием Су-57, то к этому самолету возникают огромные вопросы. Ведб сначала он был "ответом" на F-22 Raptor, затем его переквалифицировали на "грозу" F-35, которых уже произвели около 800 единиц. При этом в самом США более чем скептически относятся к реальным возможностям Су-57.

С не меньшим скепсисом посмотрела на него даже Индия, которая в 2018 году вышла из совместного проекта создания индийской локализации Су-57. И аргументировала это тем, что машина не отвечает требованиям скрытности, а боевая авионика, радары и датчики российской разработки не отвечают требованиям.

Но теперь Су-57 окончательно превращается в "воздушную "Армату" - разработку, на которую потратили огромные средства, но которую так и не смогли запустить в серийное производство.А на возможности выпуска Су-57 в РФ теперь точно могут ставить точку из-за технологического эмбарго. По крайней мере, вся электроника на истребителе работает на процессорах "Эльбрус", которые производили в Тайване и теперь оказались под санкциями.

На фоне этого довольно трудно сравнивать "бумажные характеристики" Су-57. Тем более что даже если его серийное производство в РФ все же смогут продолжить, то в количестве больше гомеопатического он появится уже тогда, когда в небе будут властвовать западные. истребители шестого поколения.

Характеристики Су-57

Экипаж : 1 человек

: 1 человек Максимальный взлетный вес : 35 500 кг

: 35 500 кг Тяговооруженность при максимальном взлетном весе : 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)

: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С) Максимальная скорость : 2,45 Маха

: 2,45 Маха Боевая погрузка : 16 000 кг

: 16 000 кг Точек подвески во внутренних отсеках : 10

: 10 Дополнительные точки подвески на крыльях : 6/8

Вас также могут заинтересовать: