В России дети погибших оккупантов получают щедрые подарки за вклад их семей в успех так называемой "спецоперации" в Украине.

Детям воюющих на территории нашей страны россиян предложили флешмоб: получить игровую приставку, сладости или другие подарки, если те сдадут своих отцов в военкоматы РФ.

Таким образом СтратКом ВСУ отреагировал на публикации в российских социальных сетях, где говорится о том, что дети погибших оккупантов получают щедрые подарки за вклад их семей в успех так называемой "спецоперации" в Украине.

"Предлагаем российским детям новый, выгодный флешмоб. Сдай отец в военкомат и почти гарантированно получишь приставку и сладости, потому что ВСУ с вероятностью 100% его ликвидируют", - говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

Награды оккупантов за участие в "СВО"

Ранее российский президент Владимир Путин наградил "орденом мужества" так называемого "замглавы администрации" частично оккупированной Херсонской области Украины Кирилла Стремоусова.

Также недавно посмертно удостоили званием "героя" российского попа-агента ФСБ Васильева, который в своем время отметился своими призывами к россиянкам рожать больше детей, чтобы их было не жалко отправить на войну в Украину.

Интересные "награды" также получили вдовы шахтеров во временно оккупированной Донецкой области, чьих мужей мобилизовали на войну с Украиной: им раздали черные пакеты с праздничными подарками.

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