Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.
Об этом Столтенберг сообщил в микроблоге Twitter.
"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и около нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС относительно следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - заявил Столтенберг.
Читайте такжеНАТО: Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны"
Как сообщал УНИАН, 28 января министр обороны Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.
В январе фон дер Ляйен подтвердила готовность Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации в случае нового вторжения российских войск в Украину.