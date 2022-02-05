Генеральный секретарь Альянса отметил важность координации следующих шагов, в том числе санкций против РФ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в микроблоге Twitter.

"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и около нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС относительно следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеНАТО: Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны"

Как сообщал УНИАН, 28 января министр обороны Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.

В январе фон дер Ляйен подтвердила готовность Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации в случае нового вторжения российских войск в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: