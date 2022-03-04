Россия продолжает привлекать все больше тяжелого вооружения и не останавливает свои атаки в Украине.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что ближайшие дни российского вторжения в Украину будут еще хуже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Россия осуществляет грубое и неспровоцированное вторжение в Украину, которую НАТО и весь мир осуждают. Это худшая военная агрессия в Европе на протяжении десятилетий, когда город в осаде, школы, больницы и жилые дома обстреливаются, с безрассудными действиями вокруг атомной электростанции прошлой ночью и когда много гражданских лиц были убиты или ранены. Последующие дни вероятно будут хуже с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку российские вооруженные силы привозят тяжелее вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - подчеркнул Столтенберг.

Также он сказал, что сегодня на встрече с главой МИД стран-членов НАТО обратился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а союзники выразили солидарность и глубокое уважение за мужество украинского народа и Вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: