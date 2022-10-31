Российские оккупанты продолжают терпеть неудачи. Рашисты вооружают "мобиков" старыми автоматами, а из-за и без того плохой логистики они не могут полноценно поставлять патроны для такого оружия.
Об этом говорится в новом отчете от разведки Минобороны Британии.
"Россия с середины октября направила на передовую в Украине несколько тысяч новомобилизованных резервистов. Во многих случаях они плохо оснащены. В сентябре русские офицеры были озабочены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", - указано в сообщении.
Кроме этого, "вторая армия мира", как сама себя называет РФ, почему-то не учла уже существующие проблемы с логистикой и добавила себе новых проблем.
"Изображения из открытых источников показывают, что те винтовки, которые были выданы мобилизованным резервистам, обычно являются автоматами АКМ, оружием, которое впервые было представлено в 1959 году. Многие из них, предположительно, в плохом состоянии из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, тогда как российские регулярные боевые части в основном вооружены 5,45-мм винтовками АК-74М или АК-12. Интеграция резервистов с военнослужащими-контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовую не один, а два типа боеприпасов к стрелковому оружию. Это, вероятно, еще больше осложнит и без того напряженные логистические системы России", - добавили в разведке Британии.
Новые поражения России на войне в Украине
Как уже сообщал УНИАН, за 30-31 октября украинские защитники нанесли 21 удар по оккупантам. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.
Также В Генштабе рассказали, что более полутысячи российских оккупантов попали на концерт Кобзона" за минувшие сутки. Пока РФ вооружает "мобиков" старыми автоматами, Вооруженные Силы Украины не сбавляют темпов ликвидации врага.