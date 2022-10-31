Еще в сентябре российские офицеры были "обеспокоены" тем, что "мобиков" бросают на фронт без оружия.

Российские оккупанты продолжают терпеть неудачи. Рашисты вооружают "мобиков" старыми автоматами, а из-за и без того плохой логистики они не могут полноценно поставлять патроны для такого оружия.

Об этом говорится в новом отчете от разведки Минобороны Британии.

"Россия с середины октября направила на передовую в Украине несколько тысяч новомобилизованных резервистов. Во многих случаях они плохо оснащены. В сентябре русские офицеры были озабочены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", - указано в сообщении.

Видео дня

Кроме этого, "вторая армия мира", как сама себя называет РФ, почему-то не учла уже существующие проблемы с логистикой и добавила себе новых проблем.

"Изображения из открытых источников показывают, что те винтовки, которые были выданы мобилизованным резервистам, обычно являются автоматами АКМ, оружием, которое впервые было представлено в 1959 году. Многие из них, предположительно, в плохом состоянии из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, тогда как российские регулярные боевые части в основном вооружены 5,45-мм винтовками АК-74М или АК-12. Интеграция резервистов с военнослужащими-контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовую не один, а два типа боеприпасов к стрелковому оружию. Это, вероятно, еще больше осложнит и без того напряженные логистические системы России", - добавили в разведке Британии.

Новые поражения России на войне в Украине

Как уже сообщал УНИАН, за 30-31 октября украинские защитники нанесли 21 удар по оккупантам. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Также В Генштабе рассказали, что более полутысячи российских оккупантов попали на концерт Кобзона" за минувшие сутки. Пока РФ вооружает "мобиков" старыми автоматами, Вооруженные Силы Украины не сбавляют темпов ликвидации врага.

Вас также могут заинтересовать новости: