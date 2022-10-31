Противники продолжают обстрелы по всей линии фронта от Кураховской до Лиманской громад.

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще один ранен.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне продолжают обстрелы по всей линии фронта – от Кураховской до Лиманской громад. На Волновахском направлении – интенсивные обстрелы Угледара и Павловки, без пострадавших. На Донецком направлении один человек погиб в Кураховской громаде, два дома повреждены в Первомайском Очеретинской громады. Ночью были единичные обстрелы окрестностей Марьинской громады и Авдеевки, утром Авдеевка подверглась двум мощным артобстрелам – последствия устанавливаем. На Горловском направлении россияне стреляли по окрестностям Торецкой, Соледарськой и Светлодарськой громад. В Соледаре один человек погиб, один ранен – обстоятельства выясняем", – рассказал он.

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Кириленко также отметил, что на Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Количество жертв и разрушений устанавливается.

Также среди ночи россияне обстреляли Новотроицкое Покровской громады, повредили 9 частных домов и сельхозпредприятие.

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Противники обстреляли Киев, Харьков, Винницкую, Черкасскую, Запорожскую, Кировоградскую, Черновицкую, Хмельницкую, Полтавскую и Днепропетровскую области. Враг попал в объекты критической инфраструктуры. Также есть разрушения гражданских объектов.

Воздушные Силы Украины сообщили, что утром вражеские самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95/Ту-160 выпустили по нашему государству более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555, 44 из них было ликвидировано.

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