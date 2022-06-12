Иногда военным удается кого-то эвакуировать.

В Северодонецке на территории завода "Азот"находится около 500 мирных жителей.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram-канале.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 - это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - заявил Гайдай.

По его словам, полноценной эвакуации из Северодонецка нет.

"Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города - это пешком по уцелевшему мосту, потому что автобусы не проедут - но это крайне опасно. Мы прорабатываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный исход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", - заявил Гайдай.

При этом, по его словам, два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены оккупантами.

"Третий - целый день под обстрелами, он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут - большой риск обвала. В случае разрушения этого путепровода - областной центр будет отрезан", - подчеркнул Гайдай.

В то же время он заверил, что угрозы окружения украинских войск на Луганщине нет.

Ранее Гайдай сообщал, что в нескольких бомбоубежищах под заводом "Азот" прячутся около 800 человек.

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