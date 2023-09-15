Вместе с техникой ликвидировано почти четыре десятка захватчиков.

Стало известно о новых успехи ВСУ на левобережье, украинским защитникам удалось уничтожить ценное оборудование оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки на левобережье ликвидировано 36 оккупантов, уничтожено три пушки, шесть единиц автомобильной техники и три лодки.

Кроме того, на металлолом отправлен зенитно-ракетный комплекс "ТОР" - мобильный многоканальный ЗРК малой дальности, который предназначен для поражения воздушных целей - самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и тому подобное.

Видео дня

Также уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа FPV. Это беспилотники с функцией передачи видео в реальном времени с камеры на самом БПЛА. Согласно информации из открытых источников, от других дронов они отличаются скоростью, точностью и особенностями управления: пилот такого дрона управляет им в специальных очках и с пульта.

В пресс-службе добавляют, что пока признаков формирования противником наступательных группировок на Левобережье не обнаружено, но оккупанты продолжают активное применение беспилотных летательных аппаратов. Ночью агрессор направил несколько групп "шахедов" с побережья Азовского моря по территории Украины. В зоне ответственности Сил обороны юга уничтожено 8 БпЛА: 7 над Никилаевской областью и 1 над Винницкой. Попаданий не допущено.

Освобождение Андреевки - что известно

Напомним, сегодня стало известно, что украинские защитники завладели населенным пунктом Андреевка в Донецкой области.

В ходе штурма ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

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