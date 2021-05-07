Парню летом было бы всего 23 года, у него осталась жена и маленький сын.

В районе ООС в четверг, 6 мая, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий Сергей Коробцов.

Об этом сообщает официальный сайт города Коростень, откуда он был родом.

Сергей был выпускником Учебно-воспитательного комплекса "Школа-Гимназия" №12. Парню летом было бы всего 23 года, у него осталась жена и маленький сын.

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9 мая в 10:30 состоится прощание у исполнительного комитета Коростенского городского совета.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое военных, еще один получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

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Автор: Денис Прядко