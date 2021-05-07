В районе ООС в четверг, 6 мая, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий Сергей Коробцов.
Об этом сообщает официальный сайт города Коростень, откуда он был родом.
Сергей был выпускником Учебно-воспитательного комплекса "Школа-Гимназия" №12. Парню летом было бы всего 23 года, у него осталась жена и маленький сын.
Читайте такжеНа Донбассе погиб боец 93-й бригады Дмитрий Товчигречко (фото)
9 мая в 10:30 состоится прощание у исполнительного комитета Коростенского городского совета.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое военных, еще один получил ранение и находится в тяжелом состоянии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россия в любой момент может начать военную операцию против Украины – Зеленский
- "Приведет к определенной деэскалации на границе Украины с РФ": Кулеба о визите Блинкена
- Экс-советник Путина рассказал, где и когда может произойти вторжение РФ в Украину (видео)
- Оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram