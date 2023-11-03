Российский десантный корабль "Минск", который был фактически уничтожен после удара украинской ракеты 13 сентября, был окончательно демонтирован.
Спутниковые снимки, опубликованные исследователем OSINT MT Anderson в X (Twitter), показывают, что российские власти с тех пор разобрали "Минск" на запчасти, что является дополнительным доказательством того, что он поврежден и не подлежит восстановлению.
"Вид в сверхвысоком разрешении на сухие доки вокруг Севастополя. Разобранный "Минск" вышел из сухого дока и стоит на приколе чуть севернее. Ростов-на-Дону (KILO) пока находится в сухом доке", - написал аналитик в четверг.
Что случилось с БДК "Минск"
Как писал УНИАН, на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов. Позже стало известно, что украиснкие бойцы атаковали судоремонтный завод, в доке которого, в частности, находился большой десантный корабль "Минск", а также подводная лодка класса KILO "Ростов-на-Дону".
Тогда оккупанты заявляли, что планируют восстановить поврежденный "Минск", используя для этого "агрегаты и системы" из "бывшего корабля" ВМС Украины.
Аналитики отмечали, что для этого они могли использовать аналогичный по характеристикам украинский кораболь "Константин Ольшанский", однако указывали на то, что с учетом состояния "Минска" его восстановление вряд ли возможно.