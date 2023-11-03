Спутниковые снимки показывают, что "Минск" разобрали на запчасти.

Российский десантный корабль "Минск", который был фактически уничтожен после удара украинской ракеты 13 сентября, был окончательно демонтирован.

Спутниковые снимки, опубликованные исследователем OSINT MT Anderson в X (Twitter), показывают, что российские власти с тех пор разобрали "Минск" на запчасти, что является дополнительным доказательством того, что он поврежден и не подлежит восстановлению.

"Вид в сверхвысоком разрешении на сухие доки вокруг Севастополя. Разобранный "Минск" вышел из сухого дока и стоит на приколе чуть севернее. Ростов-на-Дону (KILO) пока находится в сухом доке", - написал аналитик в четверг.

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Что случилось с БДК "Минск"

Как писал УНИАН, на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов. Позже стало известно, что украиснкие бойцы атаковали судоремонтный завод, в доке которого, в частности, находился большой десантный корабль "Минск", а также подводная лодка класса KILO "Ростов-на-Дону".

Тогда оккупанты заявляли, что планируют восстановить поврежденный "Минск", используя для этого "агрегаты и системы" из "бывшего корабля" ВМС Украины.

Аналитики отмечали, что для этого они могли использовать аналогичный по характеристикам украинский кораболь "Константин Ольшанский", однако указывали на то, что с учетом состояния "Минска" его восстановление вряд ли возможно.

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