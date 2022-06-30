Минобороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно новых инновационных вооружений.

Министерство обороны США в настоящее время рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно новых инновационных вооружений и коммерческих возможностей, которые они могли бы разработать и произвести для Украины, чтобы использовать ее в борьбе против вторжения России.

Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие идеи он будет реализовывать, что в конечном итоге может привести к производству для Украины, а также для вооруженных сил США, сообщает CNN.

Предложения, запрошенные министерством, сосредоточены вокруг ключевых областей, включая средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, противотанковые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь, которые были определены Украиной как ключевая военная потребность.

Они были запрошены в рамках широкой инициативы министерства обороны по "выполнению приоритетных запросов Украины на помощь в области безопасности", согласно первоначальному запросу идей направленной промышленности. Цель состоит в том, чтобы получить идеи и информацию, чтобы ускорить производство и нарастить больше мощностей на промышленной базе, поскольку теперь она принята США и их союзниками, вероятно, придется поддерживать Украину еще долго после того, как ее собственные существующие запасы оружия закончатся.

Это происходит на фоне того, что Пентагон продолжает многократные поставки оружия на миллиарды долларов. В четверг президент Джо Байден заявил, что США вскоре объявят о новой помощи на сумму 800 миллионов долларов, включая системы противовоздушной обороны и наступательные вооружения. На данный момент США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму 6,1 миллиарда долларов после вторжения России 24 февраля. США работают с более чем 50 другими странами, чтобы выяснить, какое оружие они могут предложить.

Предпочтение отдавалось российскому оружию, потому что украинские силы знакомы с этими системами и не нуждаются в обучении. Но по мере того, как война продолжалась, было предоставлено более современное оружие, и украинские силы прошли обучение в соседних странах.

План отдела в отношении потенциальных новых производственных контрактов отражает некоторую срочность, поскольку он ищет потенциальные поставки в диапазоне от менее 30 до более 180 дней. Он также просит компании подробно описать, на каком типе воздушной, наземной или морской платформы может быть развернуто их оружие, и есть ли у них уже что-то в производстве.

"В частности, министерство изучает варианты, которые позволили бы ускорить производство и нарастить дополнительные мощности на промышленной базе для оружия и снаряжения, которые можно быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и которые доказали свою эффективность на поле боя", — говорится в сообщении министерства обороны.

Пентагон создал детальную бюрократическую структуру для оценки потребностей Украины и пытается ускорить их поставку. Новая "старшая интеграционная группа" из высокопоставленных чиновников анализирует последние оперативные потребности Украины.

Финансирование потенциально может поступить из Инициативы содействия безопасности Украины, которая представляет собой банк на сумму почти 1 миллиард долларов для заключения контрактов на поставку оружия для Украины. Контракты на сумму почти 240 миллионов долларов были заключены в самых разных областях, от беспилотников Switchblade до безопасных устройств связи.

Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видят возможности завершения войны в Украине до конца года. Он указал, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен продолжать атаку.

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