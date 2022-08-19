Джо Байден санкционирует помощь для Украины.

Администрация президента Джо Байдена готовится предоставить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.

Об этом инфомирует агенство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.

Белый дом может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа.

Согласно информации СМИ, Джо Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению, которые позволяют президенту разрешать передачу избытка оружия из запасов США.

В то же время по данным агентства, о выделении помощи могут объявить и на следующей неделе, а к этому моменту может измениться и стоимость пакетов оружия.

В Белом доме иноформацию не комментировали.

Как сообщал УНИАН, в четверг правительство Эстонии одобрило еще один пакет военной поддержки для Украины, в рамках которого страна направит в Украину больше вооружений, таких как минометы и противотанковые средства.

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