Администрация президента Джо Байдена готовится предоставить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.
Об этом инфомирует агенство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.
Белый дом может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа.
Согласно информации СМИ, Джо Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению, которые позволяют президенту разрешать передачу избытка оружия из запасов США.
В то же время по данным агентства, о выделении помощи могут объявить и на следующей неделе, а к этому моменту может измениться и стоимость пакетов оружия.
В Белом доме иноформацию не комментировали.
Как сообщал УНИАН, в четверг правительство Эстонии одобрило еще один пакет военной поддержки для Украины, в рамках которого страна направит в Украину больше вооружений, таких как минометы и противотанковые средства.