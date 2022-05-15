Завершается работа по разминированию на Житомирском и Броварском направлениях.

В Киеве продолжают разминировать район Виноградаря и Вышгородское направление, особенно в лесных массивах.

Об этом говорится в сводке Киевской городской военной администрации, опубликованной на официальном портале Киева.

"Минная опасность сохраняется на окраинах Киева там, где велись боевые действия. Завершается работа на Житомирском и Броварском направлениях. Продолжаются работы по разминированию в районе Виноградаря и на Вышгородском направлении, особенно в лесных массивах. На данной местности саперы ликвидируют минно-взрывные заграждения противника и взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по обследованию территории на взрывоопасные предметы в Пуще-Водице.

"КП "Киевпасстранс" после обследования поврежденных участков саперами начало работы по восстановлению путей. Специалисты должны установить 250 рельсов и около 600 шпал", - рассказали в КМВА.

Всего с начала полномасштабного вторжения России подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно реагировали на 215 событий, в ходе которых было выявлено, изъято и уничтожено 985 взрывоопасных предметов. Обследована и очищена территория площадью 21,47 га.

"Подчеркиваем, что даже со временем уже на обследованной саперами территории могут обнаруживаться взрывоопасные предметы. Поэтому, даже работая на приусадебных участках, четко придерживайтесь инструкций о действиях в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - призвали в военной администрации.

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