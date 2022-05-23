По его словам, США удалось создать устойчивую цепочку поставок.

В Белом доме заявили, что Россия не сможет сорвать цепочку поставок оружия Украине, даже если отследит и атакует отдельные партии.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

"У нас есть то, что мы считаем диверсифицированной и устойчивой цепочкой поставок оружия в Украину. Таким образом, даже если возникнут обстоятельства, при которых русские смогут поразить какой-либо груз на земле в Украине, со стратегической точки зрения это не приведет к принципиальному срыву оказываемой нами военной помощи", - сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что в Германии анонсировали поставки летального оружия Украине.

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