Украинские защитники на Горловском направлении успешно уничтожают российскую технику, которая перебрасывается на Авдеевское и Бахмутское направления.

Российские захватчики не проводят больших атак на Горловском направлении в Донецкой области, потому что будут нести потери. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил боец Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев.

"Вопрос фортификационных сооружений на Горловском направлении является достаточно деликатным, и не хочется разглашать достаточно много деталей. Я могу сказать только несколько важных вещей. Правее наших позиций находится Авдеевка, левее - Бахмутское направление, которое пылает все - от Курдюмовки до Андреевки. Мы же видим некоторые артерии, через которые противник постоянно перебрасывает технику на эти направления. И мы эту технику достаточно успешно уничтожаем", - рассказал Иевлев.

По словам бойца ВСУ, при попытке штурма украинских позиций на Горловском направлении враг несет большие потери.

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"То есть, у противника точно было и есть желание пойти и изменить эту линию фронта. Они бы не были против захватить наши позиции и остановить атаки на их колонны техники. Впрочем, россияне этого еще не сделали. Поскольку они прекрасно понимают, какие будут иметь потери", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины в пределах Горловки отбили у врага один из терриконов.

По состоянию на начало января на Горловском направлении российские оккупационные войска обстреливают украинские позитции из всего, что могут. Плотность вражеских обстрелов на фронте остается высокой

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