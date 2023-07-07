ATACMS с кассетной боевой частью является идеальным решением для поражения авиабаз.

Предоставление Украине ATACMS может значительно изменить ход войны против России, если эти ракеты будут переданы с кассетными боевыми частями. Об этом в эфире "Радио NV" отметил главный редактор специализированного военного журнала Defense Express Олег Катков.

По его словам, кассетная боевая часть плюс ATACMS - это идеальное решение, когда речь идет о необходимости поражения таких стандартных целей, как, например, авиабаза или передовая вертолетная площадка. В таком случае, если ракета долетает до цели и раскрывается, то эти кассетные боеприпасы разбрасываются на значительной площади.

"Несколькими ATACMS вполне возможно накрыть довольно большую авиабазу и гарантированно повредить там самолеты, вертолеты, которые там будут находиться, вывести их из строя. ATACMS с обычной осколочно-фугасной частью на это объективно не способен. Для выполнения этой задачи нужно будет направить более 10 таких ракет. А так можно выполнить эту задачу несколькими и гарантированно", - сказал он.

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По его словам, если нам дадут ATACMS с кассетной боевой частью, то "речь не будет идти о сотнях".

ATACMS и кассетные боеприпасы для Украины - главное

По данным The Wall Street Journal, США близки к тому, чтобы одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, которая может использоваться имеющимися РСЗО HIMARS. Эти ракеты имеют дальность около 300 километров, что достаточно, чтобы украинские силы могли поражать российские цели далеко за линией фронта.

Ранее президент Байден не подписал передачу, отчасти из-за опасений официальных лиц США, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и эскалации конфликта с затягиванием в нее Запада.

Сейчас официальные лица США и Европы увидели признаки, что Белый дом пришел к выводу, что в ближайшие недели необходимо срочно усилить борьбу Украины. В частности, уже сегодня, 7 июля, США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов.

В рамках нового пакета помощи Украина также получит боеприпасы к HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker. Для отправки кассетных боеприпасов в Украину Байдену необходимо будет подписать отказ, аналогичный тому, который был подписан для экспорта технологии кассетных боеприпасов в Южную Корею в 2021 году.

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