Однако Белый дом отказался назвать Россию виновной в теракте на Каховской ГЭС.

США готовы помочь Киеву в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС и готовят дополнительные пакеты помощи, заявил на брифинге 6 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, речь идет, в частности о помощи через международные организации. Вместе с тем новые пакеты помощи будут касаться сферы безопасности.

"Я гарантирую вам, что вы увидите дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности в ближайшие дни и недели. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя, как сказал президент Байден", - отметил Кирби.

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Вместе с тем, Белый дом отказался назвать Россию виновной в теракте на Каховской ГЭС. Кирби подчеркнул, что Вашингтон "делает все возможное, чтобы оценить эти отчеты, и мы работаем вместе с украинцами для получения дополнительной информации".

"Мы не можем однозначно сказать, что произошло в этот момент. ... Что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным", - сказал представитель Белого дома.

Впрочем, NBC News со ссылкой на собственные источники пишет, что правительство Соединенных Штатов Америки располагает разведывательными данными, что указывают на Россию как на виновника атаки на дамбу.

Подрыв Каховской дамбы - главное

Ночью 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. И хотя операция была заранее спланирована страной-агрессором, захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.

Подрыв Каховской ГЭС является, в частности, попыткой оккупантов приостановить процесс деоккупации ВСУ и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области, высказалась заместитель министра обороны Анна Маляр. Однако, подчеркнул президент Владимир Зеленский, подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Самая сложная ситуация сложилась в Корабельном районе Херсона, где вода поднялась на 3,5 метра и подтопила более тысячи домов. Эвакуировано уже 1500 человек, также людям помогают со спасением животных.

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