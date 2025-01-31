Машина была полностью заряжена, и защитники не жалеют, что ее пришлось доставать из воды.

Украинские защитники провели уникальную спецоперацию - затрофеили вражескую БМП-2, которая пролежала под водой 2 года. Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") "Хортицкий ветер" в Telegram.

В сообщении отмечается, что в ходе спецоперации, которая получила название "Морское чудовище", российскую БМП-2 вытащить из-под носа у оккупантов почти на линии фронта.

На видео 63 отдельной механизированной бригады командир 106 батальона Артур Скрипник отмечает, что поступила информация о том, что на северной окраине Торского (Донецкая область) есть БМП-2, которая находится в воде.

"Она была полностью под водой, и когда противник попал в дамбу, то уровень воды снизился, и тогда ее уже было видно", - рассказал он.

По его словам, операция планировалась где-то полтора месяца. Он сообщил, что две недели ожидал погоды, которая дала бы возможность вытащить БМП-2. Скрипник говорит, что в один из дней был туман, мокрый снег, поэтому именно тогда и началась операция по извлечению ее из воды.

Командир взвода танкового батальона с позывным "Сармат" сообщил, что боевую машину пехоты оккупантов вытаскивали с помощью тросов, все было организовано очень четко и "прошло как по нотам".

Наводчик БМП с позывным "Бандера" говорит, что, вероятно, в 2022 году российские оккупанты убегали и бросили машину с БК, то есть она была "полностью заряжена". По его словам, это хорошая машина противника, и это стоило того, чтобы ее доставать. Он отметил, что когда проводилась операция, то кружили вражеские дроны, но все удалось сделать без потерь

Бойцы сообщили, что визуальных повреждений на БМП нет, ее отправят на капремонт, и машина еще послужит Вооруженным силам Украины.

Другие трофеи ВСУ

Как сообщал УНИАН в мае 2025 года, воины 225 отдельного штурмового батальона смогли захватить новейший российский танк Т-90 "Прорыв 3".

В пресс-службе бригады отмечали, что подбитый танк удалось забрать только с шестой попытки. Оттянуть "трофей" с поля боя украинские военные пытались в течение четырех месяцев, отметили в батальоне. Для проведения операции привлекались минометчики, пехотинцы, связисты, танкисты, операторы дронов.

Танк Т-90М - новейшая модификация Т-90, выпущенная в количестве около ста единиц. Россияне заменили старую башню на новый боевой модуль, установили модернизированную пушку, управляемую зенитную установку, улучшенную систему тушения огня.

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