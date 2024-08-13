Это связано со срочной просьбой российской стороны в связи с потерями и нехваткой техники.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал передать часть военной техники из боевых подразделений страны вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщает "БелНовости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики.

По его данным, это связано со срочной просьбой российской стороны в связи с потерями и нехваткой техники - как в Курской области РФ, так и на других направлениях.

Издание напоминает, что это не первый случай, когда Лукашенко передает российской стороне технику и боеприпасы. Так, в 2022 году, когда российское СВО столкнулось в Украине с серьезными проблемами, особенно в вопросе высоких потерь, Россия обратилась к Беларуси с просьбой об использовании ее арсеналов.

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В течение 2022 года, по распоряжению Александра Лукашенко, российской армии были предоставлены, в частности, танки Т-72А, боеприпасы, артиллерийское оружие, автомобильная и грузовая техника.

"Но, важно отметить, что если в 2022-м Беларусь передавала боеприпасы и технику со складов, то сейчас речь идет о передаче из состава боевых подразделений. Это может говорить о том, что склады и арсеналы Беларуси были опустошены в 2022-м и сейчас Александр Лукашенко может ответить на запрос Москвы только техникой из состава действующих подразделений", - пишет издание.

Сотрудничество Беларуси с РФ - последние новости

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска продвинулись на 35 км в Курской области РФ. По его словам, ВСУ окапываются на занятых рубежах.

Как сказал Лукашенко, при этих обстоятельствах России сложно будет вести с Украиной "мирные переговоры".

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